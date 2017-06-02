В Госдуме пригрозили Украине и НАТО ядерным оружием

02.06.2017 18:57

Если войска США или НАТО войдут на оккупированный Донбасс, Россия использует в ответ ядерное оружие.

Об этом 2 заявил депутат Государственной думы России Вячеслав Никонов в ходе международной встречи чиновников государственной безопасности в Братиславе GLOBSEC 2017, пишет "ГОРДОН" со ссылкой на издание Defense One.

"Относительно расширения НАТО вблизи наших границ. Я слышал от наших военных, и я думаю, что они правы: если силы США, силы НАТО появились бы или появятся в Крыму или на востоке Украины, то Россия на ранней стадии конфликта будет беззащитна без применения ядерного оружия", – сказал Никонов.

Российские военные обсуждали готовность Москвы использовать ядерное оружие в ходе переговоров с руководителями НАТО, добавил Никонов в интервью Defense One.

Источник: http://from-ua.com