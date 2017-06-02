Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Госдуме пригрозили Украине и НАТО ядерным оружием

02.06.2017 18:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Госдуме пригрозили Украине и НАТО ядерным оружием

Если войска США или НАТО войдут на оккупированный Донбасс, Россия использует в ответ ядерное оружие.

Об этом 2 заявил депутат Государственной думы России Вячеслав Никонов в ходе международной встречи чиновников государственной безопасности в Братиславе GLOBSEC 2017, пишет "ГОРДОН" со ссылкой на издание Defense One.

"Относительно расширения НАТО вблизи наших границ. Я слышал от наших военных, и я думаю, что они правы: если силы США, силы НАТО появились бы или появятся в Крыму или на востоке Украины, то Россия на ранней стадии конфликта будет беззащитна без применения ядерного оружия", – сказал Никонов.

Российские военные обсуждали готовность Москвы использовать ядерное оружие в ходе переговоров с руководителями НАТО, добавил Никонов в интервью Defense One. 

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, ядерное оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх