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В Госдуме пригрозили Украине и НАТО ядерным оружием
02.06.2017 18:57
Если войска США или НАТО войдут на оккупированный Донбасс, Россия использует в ответ ядерное оружие.
Об этом 2 заявил депутат Государственной думы России Вячеслав Никонов в ходе международной встречи чиновников государственной безопасности в Братиславе GLOBSEC 2017, пишет "ГОРДОН" со ссылкой на издание Defense One.
"Относительно расширения НАТО вблизи наших границ. Я слышал от наших военных, и я думаю, что они правы: если силы США, силы НАТО появились бы или появятся в Крыму или на востоке Украины, то Россия на ранней стадии конфликта будет беззащитна без применения ядерного оружия", – сказал Никонов.
Российские военные обсуждали готовность Москвы использовать ядерное оружие в ходе переговоров с руководителями НАТО, добавил Никонов в интервью Defense One.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, ядерное оружие
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