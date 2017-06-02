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В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ

02.06.2017 17:30
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В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ

Как стало известно из официальных источников, юридические механизмы для введения визового режима с Россией подготовлены. 

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. 

По его словам команда минюста готова помочь коллегам из МИД быстро подготовить решения для того, чтобы визовый режим был запущен. И как можно быстрее.

  Как считает министр «вопрос этот актуален и даже уже перезрел»

Ранее заявлялось, что целесообразно ввести ограниченный въезд в Украину граждан Российской Федерации, при котором, право на безвизовый въезд в страну будут иметь только владельцы биометрических паспортов. 

На такую инициативу украинских властей готовы симметрично ответить их российские коллеги.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим
 
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