Последние новости раздела
- В ВР решили вернуть ликвидированные банки на рынок17:55
- Кто стал новым тренером Динамо17:42
- В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ17:30
- КОМУ И КОГДА ПРОДАДУТ УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ?17:10
- Американский медиамагнат миллионными пожертвованиями в ООН пытается обелить действия Трампа16:56
- Активіст жорстко розкритикував власників нерозмитнених машин (відео)16:40
- Соратник Медведчука может взять под контроль украинский нефтегазовый рынок16:28
- Рейдерське захоплення: в Києві штурмують Мін’юст 16:16
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса15:57
- Украина получит от Евросоюза деньги на проведение коммунальной реформы15:42
В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ
02.06.2017 17:30
Как стало известно из официальных источников, юридические механизмы для введения визового режима с Россией подготовлены.
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
По его словам команда минюста готова помочь коллегам из МИД быстро подготовить решения для того, чтобы визовый режим был запущен. И как можно быстрее.
Как считает министр «вопрос этот актуален и даже уже перезрел».
Ранее заявлялось, что целесообразно ввести ограниченный въезд в Украину граждан Российской Федерации, при котором, право на безвизовый въезд в страну будут иметь только владельцы биометрических паспортов.
На такую инициативу украинских властей готовы симметрично ответить их российские коллеги.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим
Читайте также:
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Кремль оценивает свои убытки от евроинтеграции Украины в миллиарды долларов
- Россия подготовила почву для ввода войск в Донбасс (ВИДЕО)
- Почему началась война России против Украины
- В России пригрозили визовым режимом с Украиной
- Крымский референдум: в Севастополе обработано 100% бюллетеней
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса15:57
- ЖИТЕЛИ ДОНБАССА «ПЕРЕПЛАТИЛИ» КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ БОЛЕЕ 100 МЛН ГРН.14:10
- Чому жителі Донбасу вірять в казки бойовиків про «карателів»13:42
- Експерт: в «ДНР» почали готуватися до «виборів» в ОРДЛО12:55
- НА ДОНБАССЕ ЛЮДИ ГИБНУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ11:55
- Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО10:48
- В КРАМАТОРСКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТОПОЛЯ08:10
- Гройсман: Мариуполь – чрезвычайно важный город для Украины07:04
- В Мариуполе избили водителя трамвая22:15
- Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб20:43
- В ВР решили вернуть ликвидированные банки на рынок17:55
- Кто стал новым тренером Динамо17:42
- В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ17:30
- КОМУ И КОГДА ПРОДАДУТ УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ?17:10
- Американский медиамагнат миллионными пожертвованиями в ООН пытается обелить действия Трампа16:56
- Активіст жорстко розкритикував власників нерозмитнених машин (відео)16:40
- В Москве выпал летний снег16:33
- Соратник Медведчука может взять под контроль украинский нефтегазовый рынок16:28
- Рейдерське захоплення: в Києві штурмують Мін’юст 16:16
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса15:57
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Холодна їжа - небезпека для організму22:32
- 11 золотых правил для женщин после 4021:15
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- Вести бизнес в Донецке все равно что сидеть на пороховой бочке. Популярные рестораны отжали боевики
- Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Как доказать трудовой стаж для пенсии