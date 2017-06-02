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В украинском футболе разразился масштабный скандал

02.06.2017 14:20
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В украинском футболе разразился масштабный скандал

Новость о том, что вместо "Десны", занявшей второе место в первой лиге, в высшую войдет "Верес" оказалась шоковой даже для руководства черниговского клуба, передают Вести.

Причина замены второй команды на третью для повышения в классе - несоответствие инфраструктуры. Но, как оказалось, несоответствует требованиям клубов для Премьер-лиги и "Верес". Об этом заявил вице-президент "Десны" Игорь Базалинский. Он привел слова тренера Владимира Мазяра, который, дословно, заявил: "Не может скрипач тренироваться на расстроенном рояле, а потом выйти и сыграть ярко. В Ровно нет условий для полноценной тренировки, только голый энтузиазм".

Базалинский уверен, что "Верес" не будет играть в Ровно и, скорее всего, переедет в Луцк.

В Чернигове же заканчивают строить гостиницу, реконструируют государственный стадион за свой счет, готовят базу для подготовки. И уже заявили, что если их так грубо выбросят из высшей лиги, то инвесторы перестанут финансировать команду и она, вероятно, прекратит существование.



Теги: Украина, Донбасс, футбол, скандал
 
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