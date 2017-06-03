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Девушки из Луганска съездили на конкурсы русских красавиц в Москву

03.06.2017 08:30
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Девушки из Луганска съездили на конкурсы русских красавиц в Москву

Красавицы вернулись в Луганск с победами в разных номинациях в конкурсах «Русская красавица», «Московская красавица», «Юная мисс Россия».

Сюжет об этом разместила пресс-служба "горадминистрации", показав встречу так называемого "мэра" Луганска и красавиц-луганчанок.

"Глава Луганска Манолис Пилавов встретился с луганскими красавицами, покорившими столицу РФ, чтобы узнать об их впечатлениях и планах на будущее", - говорится в сюжете пресс-службы.

Источник: 0642.ua



Теги: Донбасс, Луганск, Москва, конкурс
 
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