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Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері
Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель в ході свого візиту в Санкт-Петербург зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіном.
Габріель приїхав у Санкт-Петербург в рамках міжнародного економічного форуму, який проходить 1-3 червня. Під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним Габріель обговорив із російським лідером ситуацію в Україні, повідомляє Morgen Web.
"У нас є надія, що тепер "нормандський формат" продовжиться на вищому рівні, аж до глав держав і урядів", – заявив після зустрічі Габріель.
Видання зазначає, що німецький міністр дав зрозуміти Путіну, що умовою зняття санкцій буде виконання Росією умов Мінських домовленостей 2015 року, "від чого Москва далека".
Зустріч між Путіном та Габріель відбулася у формі "приватної вечері", яка тривала більше двох годин. Окрім Габріеля, на зустрічі був присутній також екс-канцлер ФРН Герхард Шредер, друг Володимира Путіна. До вечері Габріель 45 хвилин розмовляв з російським президентом віч-на-віч.
Источник: 24tv.ua
Теги: политика, Донбасс, Путин, Германия
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