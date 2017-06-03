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Киевское метро показали в рекламном ролике Lacoste

03.06.2017 09:10
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Киевское метро показали в рекламном ролике Lacoste

Lacoste снял новый рекламный ролик, который в сети называют одним из самых красивых в этом году.

Как рассказал режиссер визуальных эффектов ролика Стефан Аллендер в интервью журналу Fxguide, видео было снято в четырех разных местах, одним из которых была станция киевского метрополитена "Выдубичи", передает телеканал "112 Украина".

"Мы снимали 6 дней в Будапеште, плюс 1 день в Киеве и 2 дня на юге Франции", – сказал Аллендер.

По сюжету, главные герои сталкиваются на перроне, но встретиться вновь они смогут только спустя почти сто лет. Единственная вещь, которая почти не меняется все эти годы, — фирменное бежевое поло.

Отмечается, что ролик снят компанией Bets Paris и украинской продакшн-студией Radioaktive Film. Увидеть киевскую станцию можно на 1:18 минуте рекламного видео.



Теги: Донбасс, Киев, реклама, метро
 
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