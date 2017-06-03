Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог

03.06.2017 20:30

Экс-депутат Олег Царев был использован Кремлем в силу своих собственных представлений о прошлом СССР и России.

Об этом заявил психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

«Царев очень схож с Губаревым. Человек настолько случайный, что даже нет смысла устранять. На Западе есть такой термин как «полезный идиот». Это люди, политики, лидеры общественных мнений, которые полезны Кремлю. И Кремль на «полную катушку» использует какие-то их собственные идеологические установки, которые даже не нужно внедрять и вживлять в них. Царев – это «полезный идиот» Кремля. Человек, который самостоятельно воспитывался на каких-то собственных представлениях о Советском союзе, о Российской империи», — отметил он в эфире «Обозреватель.LIVE».

По словам психолога, обострение конфликта в Украине спровоцировало и радикализацию взглядов политика.

«И эти его представления, возможно, остались бы ничем, если бы не обострение конфликта у нас внутри страны. Это спровоцировало кристаллизацию его представлений. Нам очень часто внешняя угроза позволяет осознать, кто ты есть на самом деле. На примере Царева я вижу именно это. Возможно, его пророссийская настроенность не была бы настолько сильна, если бы не конфликт между Кремлем и Украиной», — подчеркнул Ким.

Источник: pl.com.ua