- Україна за п'ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%21:30
- Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог20:30
- Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США20:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- Порошенко подписал Закон, разрешающий абитуриентам с ОРДЛО поступать в вузы без ЗНО18:20
- И певец, и патриот. Усик снялся в клипе с Вирастюком и Винником17:10
- В Украине набирают популярность школы с изучением восточных языков16:30
- В аэропорту "Киев" задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм 16:10
- Сьогодні у Кропивницькому встановили 13 рекордів України 14:50
- Стрілянина на Вінничині: заарештували 45 людей14:30
Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США
58-летняя одесситка Светлана Гасс стала Ms. Transcontinental Classic в Атланте (США), представив нашу страну на конкурсе красоты в категории «40 +».
Об этом говорится в сообщении издания «КП в Украине«.
Чтобы побороться за победу, Светлане пришлось пошить два вечерних платья, подготовить слайд-шоу, речь с презентацией о себе и стране, а еще щегольнуть по подиуму в купальнике.
Отметим, что женщина в прошлом работала модельером, так что с нарядами справилась легко. А национальный костюм в зеленых тонах, расшитый традиционным красно-черным орнаментом, перекочевал с предыдущего конкурса.
Отметим, что это уже вторая награда одесситки на конкурсе красоты за этот год — в январе стройная брюнетка привезла корону «Grandma Globe 2017», который прошел в Болгарии.
Несмотря на то, что Светлана уже 10 лет как бабушка, в свои 58 лет она может похвастаться отличной фигурой и красивым ухоженным лицом. По словам самой женщины, это все благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.
Теги: США, Донбасс, Одесса, конкурс
- Первые шаги новоиспеченного президента США — губительны для экономики России
- Тейлор в восторге от «Донбасс Арены»
- Дети регионалов вложили миллионы в экономику США
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Заграница нам поможет: США поддержит Украину закупкой конопли
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- В АВДІЇВЦІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ ЗАСТРЯГЛИЙ СНАРЯД ЗІ СТІНИ БУДИНКУ18:09
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию17:50
- У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками17:30
- Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України16:50
- Более 460 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе 15:50
- Україна за п'ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%21:30
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Кремль использовал «полезного идиота» Царева, — психолог20:30
- Никогда не поздно: 58-летняя украинка произвела фурор на конкурсе красоты в США20:10
- В Амстердаме посетителю музея разрешили провести ночь перед картиной Рембрандта19:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- Порошенко подписал Закон, разрешающий абитуриентам с ОРДЛО поступать в вузы без ЗНО18:20
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО