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Німецький науковець Гуннар Суханек про віру в Україну
Відомий доктор природничих наук із Технічного університету Дрездена, відомий в українських колах, як прекрасний науковець. В 2014-му році заснував першу в Україні нагороду на честь героя Небесної Сотні – премію імені Ігоря Костенка.
Науковець споглядав за Україною після першого Майдану: «З початку війни в Україні вирішив підтримати військових: купити бронежилети чи тепловізор. Але був острах, що ці речі не дійдуть до військових. Тому вирішив займатися тим, чим вмію, – наукою. Через своїх українських друзів домовився про організацію такої премії, яку вже три роки поспіль вручаємо. А Ігор Костенко – саме той герой, який ідеально підходить для талановитих студентів. Українські студенти є амбітною силою, яка реально з часом штовхне країну вперед. Так, в його університеті у Дрездені навчається майже 120 українців: потужне знання фундаментальних наук та значна працелюбність – їхня серйозна перевага. Хоч є проблеми із практичними навичками через погану технічну базу в державі. Та з часом це виправляється. Чому досить часто Україну називають неєвропейською країною? Ми з дружиною проїхалися Києвом та Львовом. Тут реально відчуття Європи: комфортно та неймовірно затишно. А люди! Завжди готові допомогти, господарські і дуже чуйні. Все ж не такі, як німці. І дуже важливо, що українці дотримуються традицій та національних особливостей. У Німеччині давно не так – надмірна толерантність призвела до того, що в країні думають, чи святкувати Різдво. А в деяких дитячих садках малеча не може з’їсти свинини – бо мусульмани її не їдять. Поліція ж, буває, просто не реагує на дії біженців. Ви знаєте, Україна – це точно Європа. Так, може економіка не настільки потужна і загострена під військо. Однак тут є серйозний інтелектуальний потенціал та чудовий сировинний ресурс. Якщо правильно налагодити усі механізми співпраці – у вас усе вийде. Тривала та інтенсивна праця – це той ключ, який зробить Україну та її економіку потужною».
Источник: pl.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Майдан, ученый
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