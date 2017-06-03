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«При Украине такого не было»: крымчане пожаловались на ужасную медицину

03.06.2017 08:50
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«При Украине такого не было»: крымчане пожаловались на ужасную медицину

Медработники Керченской районной больницы №1, расположенной на территории аннексированного Крыма, жалуются на отсутствие необходимых лекарств. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделом Владимир Шаповалов.

По словам Шаповалова, медицинский персонал не в состоянии предоставить необходимую помощь жителям по причине дефицита лекарственных препаратов.

Более того, клиники страдают от нехватки персонала, который покидает работу в большом количестве – такого при Украине не было.

Источник: tribun.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Крым, медицина
 
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