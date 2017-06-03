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Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
Троица в 2017 году выпадает на 4 июня. LIGA.net выяснила наиболее актуальные вопросы о предстоящем празднике.
Праздник Троицы отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, поэтому второе название этого праздника - Пятидесятница. В этом году праздник приходится на воскресенье, 4 июня, в связи с чем украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 5 июня.
Согласно Евангелию, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, после чего ученики Христа начали проповедовать Евангелия по всему миру. Считается, что с этого момента и начинается история христианской церкви.
В день Троицы, как и в любой другой большой христианский праздник, не принято работать. Люди верили, что работа в этот день получалась напрасной и не приносила положительного результата. Особенно нельзя на Троицу шить, печь и работать на земле, поэтому все повседневные дела христиане стараются закончить накануне.
В праздник каждый верующий христианин старается оказаться в храме, где совершается торжественная литургия.
Как и в канун любых великих праздников церковь не совершает таинство венчания на Троицу. Свадьба в этот день считается нежелательной, так как вступивших в брак в этот день якобы ничего хорошего не ждет. Но крепкая и счастливая семья будет у той пары, которая запланирует на Троицу сватовство или знакомство с родителями.
В праздник, а также на протяжении недели после Троицы, поминают умерших. Тем не менее, посещать кладбище в праздник церковь не рекомендует.
Этот праздник объединяет в себе как христианские, так и языческие традиции. Например, наши предки верили, что на Троицу на Землю приходят нимфы и русалки, которые подстерегают человека на берегах водоемов или в полях, чтобы защекотать до смерти. Поэтому на Троицу нельзя купаться, гулять в лесу и полях. Эти запреты остаются актуальными на протяжении всей Русальей недели, которая следует за Троицей.
Теги: Донбасс, праздник, Троица, Евангелие
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