В киберполиции дали рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

03.06.2017 12:45

Наиболее эффективным методом правоохранители назвали блокировку ресурсов с помощью IP-адреса.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал ряд рекомендаций для интернет-провайдеров, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, как заблокировать доступ к запрещенным веб-ресурсам без специального технического оборудования.

В киберполиции отметили такие методы, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них выделяют блокировку ресурсов с помощью IP-адреса. Подчеркивается, что настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники.

Киберполиция обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети активно распространяются специализированные браузеры, которые под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя.

Отмечается, что пользователи, которые установили браузеры FreeU и Yandex Browser with protect подвергают свои компьютеры риску заражения, а также удаленного доступа к ним со стороны российских спецслужб.