Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В киберполиции дали рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

03.06.2017 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В киберполиции дали рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

Наиболее эффективным методом правоохранители назвали блокировку ресурсов с помощью IP-адреса.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал ряд рекомендаций для интернет-провайдеров, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, как заблокировать доступ к запрещенным веб-ресурсам без специального технического оборудования.

В киберполиции отметили такие методы, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них выделяют блокировку ресурсов с помощью IP-адреса. Подчеркивается, что настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники.
 
Киберполиция обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети активно распространяются специализированные браузеры, которые под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя.
 
Отмечается, что пользователи, которые установили браузеры FreeU и Yandex Browser with protect подвергают свои компьютеры риску заражения, а также удаленного доступа к ним со стороны российских спецслужб.
 
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который, в частности, предусматривает блокирование доступа к российским соцсетям, сайтам Mail.Ru Group и Яндекса, а также к ряду телеканалов.
 
Документ, который предписывает блокирование указанных ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая.
Источник: korrespondent.net


Теги: Донбасс, сайт, блокировка, киберполиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх