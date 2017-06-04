Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца

04.06.2017 09:11

42 мужчины, которые подозреваются в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области 31 мая, арестованы на два месяца без права залога. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня суд арестовал всех 42-х сроком на 2 месяца без права залога. Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам", - отметил министр.

Аваков также поблагодарил спецназ полиции за оперативное задержание подозреваемых.

31 мая в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области несколько десятков вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу. Всего в результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин.

Источник: news.liga.net