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Беларусь не пускает свинину из Полтавской и Одесской областей
04.06.2017 16:50
Ветеринары побаиваются АЧС
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь ограничил ввоз свиней из Полтавской и Одесской областей Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС), — сообщает ведомство РБ.
Так, в связи с АЧС вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из указанных областей Украины живых свиней, спермы хряков, мяса свиней и продуктов его переработки, кожевенного, рогокопитного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и сырья (продукции) животного происхождения.
Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовлены из свиноводческого сырья, происхождением из Винницкой области.
Тем временем, в Ассоциации свиноводов утверждают, что экспорт свинины вырос в 2,5 раза.
Источник: hubs.ua
Теги: Донбасс, Беларусь, свинина, чума
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