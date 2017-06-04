Беларусь не пускает свинину из Полтавской и Одесской областей

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь ограничил ввоз свиней из Полтавской и Одесской областей Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС), — сообщает ведомство РБ.

Так, в связи с АЧС вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из указанных областей Украины живых свиней, спермы хряков, мяса свиней и продуктов его переработки, кожевенного, рогокопитного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и сырья (продукции) животного происхождения.

Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовлены из свиноводческого сырья, происхождением из Винницкой области.

Тем временем, в Ассоциации свиноводов утверждают, что экспорт свинины вырос в 2,5 раза.

Источник: hubs.ua