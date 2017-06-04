Индийская компания инвестирует $500 миллионов в Украину

04.06.2017 14:50

Одна из индийских компаний намерена инвестировать $500 млн в строительство солнечной электростанции в Украине.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, – передает “Главное“.

“Индийская компания вскоре инвестирует $500 млн в строительство солнечной электростанции в Украине “, – пишет министр.

При этом Кубив не уточнил название компании.

Кроме того, он сообщил, что стороны договорились до конца 2017 года провести шестое заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому сотрудничеству.

Напомним, зимой на Закарпатье заработала новая солнечная электростанция.