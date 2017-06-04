Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"

04.06.2017 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Вооруженным силам Украины будет под силу провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом в интервью газете "День" рассказал советник начальника Генерального штаба Украины, нардеп Дмитрий Ярош.

"Провести в свое время, когда мы будем готовы, мгновенную военную операцию по восточным оккупированным районам Донецкой и Луганской областей - это нам по силам", - отметил он.

По словам Яроша, для проведения такой операции нужна лишь политическая воля.

При этом он признал, что оккупированный Россией Крым освободить аналогичным способом будет сложнее.

"Я понимаю, что Крым военным способом после того, как Россия превратила его в огромную военную базу, освободить будет трудно", - подчеркнул советник главы ГШ Украины.

Он также рассказал о своей основной функции в Генштабе.

"У меня очень конкретные функциональные задачи. Я координирую деятельность добровольческих формирований и командования Антитеррористической операции. К нам прислушиваются, нас задействуют", - отметил Ярош.

"Понятно, что я там часто имею свою точку зрения, но дело командования - прислушиваться к моим советам или нет. Хотя, честно говоря, когда я что-то советую, то оно так и случается", - добавил он многозначительно.



Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, Ярош, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх