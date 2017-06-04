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Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
Вооруженным силам Украины будет под силу провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом в интервью газете "День" рассказал советник начальника Генерального штаба Украины, нардеп Дмитрий Ярош.
"Провести в свое время, когда мы будем готовы, мгновенную военную операцию по восточным оккупированным районам Донецкой и Луганской областей - это нам по силам", - отметил он.
По словам Яроша, для проведения такой операции нужна лишь политическая воля.
При этом он признал, что оккупированный Россией Крым освободить аналогичным способом будет сложнее.
"Я понимаю, что Крым военным способом после того, как Россия превратила его в огромную военную базу, освободить будет трудно", - подчеркнул советник главы ГШ Украины.
Он также рассказал о своей основной функции в Генштабе.
"У меня очень конкретные функциональные задачи. Я координирую деятельность добровольческих формирований и командования Антитеррористической операции. К нам прислушиваются, нас задействуют", - отметил Ярош.
"Понятно, что я там часто имею свою точку зрения, но дело командования - прислушиваться к моим советам или нет. Хотя, честно говоря, когда я что-то советую, то оно так и случается", - добавил он многозначительно.
Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, Ярош, ВСУ
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