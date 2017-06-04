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Не Донбасс, Крым или Беларусь: назван регион, откуда Россия готова ударить по Украине
Зона АТО – меньшая головная боль Украины в случае развития российской агрессии.
Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает Апостроф.
"Что касается ситуации в приграничных районах Российской Федерации возле наших госграниц, то, я вам скажу, в Генштабе, по крайней мере, те толковые офицеры и генералы, с кем я общался, считают, что зона АТО – это еще наша меньшая головная боль в плане перспектив развития российской агрессии", - сказал он.
По его словам, намного большая проблема сложилась на границе Украины с Россией севернее Донбасса, поскольку с той стороны идет сосредоточение, формируются новые армейские дивизии РФ.
"Речь идет фактически о двух армиях. Плюс, одна армия сейчас формируется в Крыму – 22-я общевойсковая, за счет тех сил и средств, которые три года уже перебрасывают оккупанты. Соответственно, с трех сторон – с юга, востока и северо-востока – нам противопоставлены уже три российские армии. И если на Донбассе у нас сосредоточен весь наиболее боеготовый компонент сухопутных войск, то в других восточных регионах у нас ситуация намного хуже", - отметил эксперт.
Вопрос данной угрозы уже поднимался на парламентском комитете по обороне "достаточно давно", говорит он.
"Министерство обороны рапортует о создании не только новых подразделений, но и новых бригад, новых отдельных батальонов. Но нужно понимать, что сформировать бригаду и полностью обеспечить ей место дислокации с нуля довольно проблематично. Нужно ведь не только построить несколько казарм, плац – и вперед. Должна быть создана полностью инфраструктура: с котельными, узлами связи и так далее. Плюс – военные городки, а к ним – детсады, школы, магазины... В любом случае, эти затраты сейчас, во время войны, наш бюджет просто не выдержит", - объяснил нардеп.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Беларусь, армия, УДАР
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