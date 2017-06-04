П.Порошенко попрощався з Л.Гузаром

04.06.2017 21:50

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із дружиною попрощався із колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром у соборі Воскресіння Христового у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу глави держави.

Президентське подружжя вшанувало пам’ять покійного хвилиною мовчання. П.Порошенко також висловив співчуття близьким кардинала.

“Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Він... відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства”, — сказав президент після церемонії прощання.

“Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом Блаженнішому Любомиру”, — додав Петро Порошенко.

Источник: unn.com.ua