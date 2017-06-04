Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот

04.06.2017 15:30

Если семья потребляет меньше обозначенных нормативов, сэкономленный ею остаток не записывают на счет.

Украинцам стали активно отказывать в предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги: тепло, электричество, газ. Вступили в силу новые правила, которые по признанию самих чиновников, должны уменьшить число претендентов на госпомощь сразу на 20-25%, до 5-5,5 млн человек.

Первостепенная задача правительства — максимально сократить расходы на субсидии. Чтобы уменьшить дефицит бюджета и выполнить требование МВФ.

Так что условия предоставления льгот пересмотрели серьезно. Всего по восьми пунктам, три из которых:

Снижение социальных норм потребления энергии (тепла, электричества и газа).

Изменение оценки дохода семьи: анализируются не среднегодовые, а среднемесячные заработки.

Введение запрета на субсидию при наличии задолженности при оплате коммунальных услуг — от двух месяцев.

А также:

Уменьшение сроков отопительного сезона, на который выдается субсидия.

Списание переплаты за ЖКХ — сэкономленное семьей больше не накапливается на ее счету, а списывается.

Субсидии разрешили получать на дачи, причем без прописки.

Размер субсидий увеличивается для пенсионеров, инвалидов и других нетрудоспособных граждан;

Об изменении рабочего статуса субсидианта, состава зарегистрированных лиц в жилье, теперь нужно отчитываться.

Без стимулов по новым нормативам

Это будет иметь практические последствия.

Так, если раньше субсидия на отопление, к примеру, квартиры в 60 кв.м покрывала 330 кубометров газа, то сейчас скидку начислят только на 300 «кубов», а за оставшееся 30 кубометров придется доплатить, согласно действующему тарифу, чуть более 200 грн.

В такой же квартире с центральным отоплением субсидия теперь покрывает 2,5 Гкал тепла, вместо 3,28 Гкал. Разница обойдется примерно в 1,4 тыс. грн.

Чиновники уверяют, что людям будет достаточно и новых нормативов.

«Правда в данном контексте следует отметить, что данные нормативы — это «общая температура по палате» и погодный фактор был более благоприятным», — заметил в разговоре с UBR.ua старший аналитик «FOREX CLUB» Андрей Шевчишин.

Сократился и сам отопительный сезон: если раньше субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля, то теперь — с 15 октября по 15 апреля.

При этом экономию больше не поощряют: когда семья потребляет меньше обозначенных нормативов, сэкономленный ею остаток больше не записывают на счет (чтобы израсходовать его в будущем), а попросту списывают. Он идет обратно в бюджет. И в будущий месяц нельзя будет выйти за рамки норматива.

«В противном случае разницу придется доплачивать или начинать экономить для того чтобы уложится в отведенные лимиты», — подметил в разговоре с UBR.ua старший юрист Eterna Law Артем Кузьменко.

Сменил работу — отчитайся

На субсидию теперь не могут претендовать должники, которые не рассчитывались за коммунальные услуги более двух месяцев. Льготу не заберут только если договориться о реструктуризации задолженности.

Доход для расчета субсидий теперь будут брать из расчета среднемесячного дохода семьи, а не годового. Из-за этого «отпадут» те, кто получал низкие зарплаты, поскольку с 1 января 2017 года минимальная заработная плата официально установлена в размере 3 200 грн.

«Также под сокращение субсидирования попадут семьи, в которых есть студенты — их доход, при оформлении субсидий считается равным 3 200 грн, и безработные, доход которых приравнивается к 6 400 грн», — заметил в беседе с UBR.ua эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Теперь льготники (пенсионеры, студенты, ученики, военные срочной службы) обязаны подтверждать размер своих доходов каждый отопительный и неотопительный период.

«В прошлой редакции они обязаны были это делать один раз в год», — рассказала нам юрист ЮК «Волхв» Ярослава Борка.

Чтобы не потерять субсидию придется отчитываться о смене работы, кто выписывается/прописывается в квартиру, о переходе с централизованного отопления на индивидуальное и наоборот.

Еще из списка льготников вычеркнул за дорогие покупки — свыше 50 тыс. грн.

Плата за обман

После прохождения отопительного сезона, потребность в субсидировании резко снижается, особенно это касается газа и отопления, в меньшей степени горячей воды. Поэтому май и, тем более, летние месяцы не будут показательным в расчетах и числе субсидиантов, говорят эксперты.

«Все изменится в конце осени, с новым отопительным сезоном. Число получателей резко сократится не только из-за изменений нормативов и правил, но и с ростом доходов из-за повышения зарплат — только за первый квартал номинальные зарплаты в среднем по Украине выросли на 36,8%. Можно предположить, что на 20% расходы бюджета на субсидии будут снижены», — отметил Гаврилечко.

За все незаконно полученные субсидии, за сокрытие доходов, ложные данные предусмотрены штрафы, а полученную помощь нужно будет вернуть.

Новые поблажки

Впрочем, не обошлось и без хороших новостей. К примеру, даже в случае просрочки по оплате услуг ЖКХ свыше двух месяцев, при наличии «уважительных причин», можно попросить о продлении срока на погашение долга.

Да и в целом власти обещают рассматривать каждое заявление на субсидию индивидуально, учитывая конкретные жизненные обстоятельства человека.

Узнать о получении льготы можно будет по смс или е-мейл.

Увеличить размер госпомощи можно будет семьям с пенсионерами, инвалидами или другими нетрудоспособными гражданами: социальную норму потребления на площадь квартиры позволят увеличить с 49 до 75 квадратных метров.

Кроме того, на субсидию смогут претендовать также жители садовых домов и дачных кооперативов, которые до сих пор не могли получать льготу.

«Из положительного также стоит отметить добавления к перечню возмещения расходов услуги транспортировки и распределения природного газа», — отметила Борка.

Впрочем, как бы там ни было, это все временные меры. Правила предоставления субсидий продолжат менять. Ведь конечная цель властей — монетизация льгот, выплата их живыми деньгами. Для нее напишут новые правила и нормативы.

«Уже к осени граждане, которые экономили получат живые деньги в результате монетизации. Возможно изменение самого подхода монетизации из живых денег в деньги для оплаты исключительно коммунальных услуг», — спрогнозировал Артем Кузьменко.

Источник: facenews.ua