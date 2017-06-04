- У “ДНР” та “ЛНР” з’явилося українське радіо10:50
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу10:10
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца09:11
- Парень з ДЦП покорил Говерлу на коляске08:30
- Супруги-переселенцы создают праздничное настроение на торжествах у харьковчан08:10
- Живущие в общежитиях украинцы получили право на приватизацию комнат07:30
- Глави МЗС Німеччини та Путін обговорили війну в Україні під час приватної вечері22:10
- В Мариуполе автомобиль наехал на 12-летнего ребенка 21:50
- Україна за п'ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%21:30
"Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
Беглый экс-президент Виктор Янукович никогда ни во что не вникал ни на посту губернатора, ни на должности премьера и президента. Он — ограниченный человек, прирожденный клептократ, абсолютное порождение донецкого криминалитета, его витрина.
Об этом рассказал бывший и.о. начальника Главного управления разведки СБУ, экс-сотрудник АП генерал-майор Петр Копка в интервю gordonua.com.
"Знаете, что меня поразило, когда в феврале 2013-го я пришел в администрацию Януковича? Тишина и пустота в коридорах. Никого не было, вообще. В Администрации президента Кучмы яблоку негде было упасть, в приемной и коридорах не протолкнуться, а тут — пустота", — рассказал он.
По его словам, центр принятия решений во времена Януковича переместился из Администрации президента в кинотеатр "Зоряний" — киевскую штаб-квартиру Партии регионов, а в основном — в Донецк, где заправляли совершенно другие люди.
"И связи Януковича с Москвой тоже были специфическими. Путин и Медведев брезгливо относились к Януковичу, для них он был уркой с зоны, бандитом. Еще во времена Кучмы Москва ставила на Медведчука в качестве президента, но поняла: украинцы за него никогда не проголосуют", — добавил Копка.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, Путин, бандит, Янукович
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Рабинович увидел прямую связь между красным чемоданом Керри и истерией Пескова об информатаке на Путина
- Путин получил последнее предупреждение от Меркель и Олланда
- Порошенко заявил о полном недоверии Путину
- После инцидента в Крыму Путин отказался вести переговоры с Порошенко - Марчук
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет10:33
- Почему Донетчина не может освоить миллиарды, выделенные на восстановление еще год назад07:47
- За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный21:10
- Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Mitsubishi и "Ланоса" в Покровске20:50
- Российским боевикам на Донбассе запрещают носить на форме опознавательные шевроны19:30
- В Славянске вынесен первый приговор за нарушение обычаев ведения войны19:10
- Жебривский ожидает для Донецкой области 1,3 млрд грн помощи от ЕС18:50
- В АВДІЇВЦІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ ЗАСТРЯГЛИЙ СНАРЯД ЗІ СТІНИ БУДИНКУ18:09
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию17:50
- У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками17:30
- У ОРДЛО провели соцопитування щодо України11:10
- У “ДНР” та “ЛНР” з’явилося українське радіо10:50
- Известный волонтер дал боевикам "ЛДНР" дельный совет10:33
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу10:10
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- 93-летний президент Зимбабве Мугабе будет участвовать в президентских выборах 2018 года09:30
- Реал феерично обыграл Ювентус в финале Лиги чемпионов09:20
- Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца09:11
- Такие полезные геоячейки, или как укладывают асфальт на Западе08:50
- Парень з ДЦП покорил Говерлу на коляске08:30
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса