Борьба с нерастаможенными авто: чего ждать «пересечникам»

05.06.2017 07:15

По статистике в Украине порядка 50 тысяч нерастаможенных машин, по неофициальным данным – один-полтора миллиона. Каждые пять дней украинцы с незарегистрированными авто должны пересекать границу. Из-за этого их называют "пересечниками".

Собственники таких автомобилей озвучивают две причины, почему они не растамаживают покупку: высокие налоги и запрет на ввоз авто старше 2010 года, пишет Сегодня.

На днях президент Петр Порошенко заявил, что будет бороться со схемами ввоза в Украину авто с иностранной регистрацией. А в Верховной Раде обсуждают законопроект о взимании двух евро в сутки с владельцев таких машин. Сайт "Сегодня" узнал, что ждет украинский рынок нерастаможенных автомобилей.

Как украинцы покупают машины с иностранными номерами

В Европе поддержанную иномарку продают за 2000-4000 долларов, в Украине за такую же просят 8-10 тысяч. На украинских сайтах объявлений сотни предложений "продам нерастаможенную машину".

Чтобы украинцам не приходилось каждые пять дней пересекать границу, создаются схемы по регистрации авто на литовскую или польскую компанию, а затем продают. Только не граждане Украины законно могут ездить на автомобиле с иностранной регистрацией год. Однако иностранная компания может по доверенности дать попользоваться автомобилем украинцу. На одно такое предприятие может быть зарегистрировано по 2000-3000 автомобилей. При этом авто после покупки остается собственностью компании. Машину в любой момент могут конфисковать или отобрать через суд, поясняет Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров. Жители приграничных областей покупают автомобили в Польше и других странах самостоятельно. Ежедневно "пересечники" создают очереди на пропускных пунктах. А иногда они блокируют дороги или протестуют под парламентом с требования продлить срок пребывания в Украине.

Так, пограничная служба Польши на днях назвала главной причиной задержек на пропускных пунктах – фатальную дорожную инфраструктуру в Украине и сотни украинцев с авто на польских номерах. Вместе с тем о намерении бороться с нерастаможенными автомобилями заявил Петр Порошенко. А 26 мая президент поручил Кабмину урегулировать ситуацию с нелегальными автомобилями и усовершенствовать таможенное законодательство.

Что ждет "пересечников"

В Верховной Раде лежат несколько законопроектов. Так, в парламенте зарегистрированы четыре проекта закона, которые предлагают увеличить срок пребывания иностранных автомобилей. Законопроект №1393 увеличивает срок транзита для автомобилей до 30 дней, законопроект №1393-1 – до 60. Проект №4473 предлагает собирать по 408 грн за право находиться нерастаможенному авто 30 дней. А законопроекты №2359а и №4223 разрешают гражданам Украины ввозить автомобиль с иностранной регистрацией на год без дополнительных требований. Также в ноябре 2016 года Государственная фискальная служба внесла в профильный комитет Верховной Рады предложение разбить таможенные платежи по 0,25% от стоимости автомобиля в месяц. Это растянуло бы выплату налогов на 33,3 года. Однако эксперты раскритиковали такую инициативу, поскольку, по их словам, машина за это время превратится в металлолом.

Похожую идею для нерастаможенных автомобилей старше пяти лет озвучивал нардеп Владимир Парасюк. Он предлагает, чтобы собственники автомобилей с иностранной регистрацией, которые не соответствуют экостандартам Евро-5 ‑ а такие машины нельзя растаможить по законодательству, – платили каждый год по 6000 грн. Для этого им нужно будет получить номера со специальным индексом.

Также комитет налоговой и таможенной политики недавно порекомендовал парламенту рассмотреть законопроект №4932. Если его примут, водителям авто на иностранной регистрации придется платить два евро в день.

Однако ни один из законопроектов не предлагает снизить налоги на растаможку. "Когда налоги высокие – люди ищут обходные пути и уклоняются от растамаживания авто. Проблема не только с литовскими и польскими номерами. В Харьковской и Сумской областях полно машин с российской регистрацией, так как в РФ автомобили дешевле", – рассказывает Олег Назаренко.

Сами собственники нерастаможенных автомобилей хотят не только снижения налогов, но и отмены экостандарта Евро-5. Он не разрешает ввозить в Украину автомобили, произведенных раньше 2010-го. А со следующего года в стране вступит в силу Евро-6 – автомобили по этому стандарту начали производить в 2015 году. "Пересечники" в основном покупают автомобили устаревших стандартов – они в два-три раза дешевле. На сайте объявлений украинцам за 1500-2000 долларов предлагают купить нерастаможенные автомобили 1997-2010 годов выпуска.

"Мы предлагаем зафиксировать льготные ставки акциза принятые летом 2016-го на постоянной основе или убрать требование о Евро-5. А также ввести налоговую амнистию для автомобилей, которые уже ездят транзитом. Дать возможность таким людям растаможить автомобиль по льготной ставке акциза", – говорит Василий Антонюк, замглавы Западноукраинской ассоциации собственников транзитных автомобилей во Львове.

Такая же проблема есть и в Молдове. Но правительство ввело 70%-ю скидку на растаможку автомобилей, чтобы бороться с нелегальным ввозом машин из ЕС.

Как наказывают нарушителей закона

Адвокат по таможенному праву Ольга Николаенко отмечает, что в Украине законодательство позволяет бороться с нелегальными авто штрафами и конфискацией. Однако в стране слабо взаимодействуют таможенная служба и полиция.

"Полиция не может отследить, в каком режиме и на каких основаниях находится тот или иной автомобиль с иностранной регистрацией. Есть морально-этическая проблема: мы понимаем, что граждане могут и должны пользоваться дешевыми авто, а с другой стороны – есть международные обязательства и правовые нормы. Поскольку государство заняло бездеятельную позицию – проблема с нерастаможенными автомобилями наращивается, как снежный шар. Уже сейчас собственники нерастаможенных авто требуют особых условий. По закону нужно составлять протоколы и изымать такие автомобили. Законодательно все урегулировано, но ничего не выполняется", – отмечает исполнительный директор объединения "Таможенные адвокаты".

Без регистрации ездить на машине с иностранными номерами украинцы могут пять дней в одной области и десять дней – при передвижении в нескольких областях. Иностранцу пользоваться нерастаможенной машиной можно не больше одного года.

Если автомобиль находится на одни сутки больше, чем положено таможенным кодексом, водителю грозит штраф в 85 гривен. Если же авто задержалось в стране от 1 до 10 суток – придется заплатить штраф в размере 3400 гривен, более 10 суток – 8500 гривен. Если автомобиль принадлежит иностранцу, а за рулем украинец – машину могут конфисковать. А машину украинца могут арестовать в том случаи, если он откажется платить штраф.

Что грозит украинцам, которые нарушили таможенный кодекс:

Автомобиль задержался в Украине на сутки – штраф 85 гривен

От 1 до 10 суток – штраф 3400 гривен

Более 10 суток – штраф 8500 гривен

Отказался платить штраф – автомобиль арестуют

Если же иностранец завез в Украину автомобиль, а вернулся на родину без него – украинские правоохранительные органы могут обратиться в страну резидента с требованием оштрафовать нарушителя. Кроме того, машины без регистрации могут объявить в розыск.

Источник: http://from-ua.com