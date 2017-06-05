Индексация зарплат и пенсий: что ждать украинцам в 2017 году

05.06.2017 11:39

Если пенсионную реформу поддержат парламентарии, выплаты проиндексируют на 5% уже в октябре этого года

В рамках проведения индексации социальных выплат, Кабмин планирует увеличить размер прожиточного минимума с 1624 грн до 1700 грн. Также изменения коснуться и минимальной пенсии: ее увеличат с 1312 гривен до 1373 грн.

«Прожиточный минимум в Украине – условная величина. Отменить его сложно, так как определение «прожиточный минимум» встречается даже в Конституции, и для изменений необходимо собрать 300 голосов народных депутатов», — отметила научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Уточним, что индексация социальных выплат прямо повлияет на размер субсидии: если человек официально не работает, при подсчете скидки «по умолчанию» будут считать два прожиточных минимума, что больше официальной «минималки» на 200 грн.

Что же касается зарплат украинцев, работающих в частном секторе, то они могут вырости на 10-30%, считает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

«То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей «погоде», 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты. Если будут какие-то сдерживающие факторы – 10-20% это столько, сколько можно прибавить к зарплате», — отметила она.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина, уровень инфляции в 2017 году составит 11,2%, в то время как социальные стандарты увеличатся лишь на 10,2%.

Также обратим внимание, что по данным Госстата, средняя зарплата украинцев в этом году составляет 6407 грн.

Источник: https://politeka.net