Кіберполіція пояснила, що буде за відмову блокувати російські сайти

05.06.2017 18:45

Представництво Департаменту кіберполіції Нацполіції України розповіло журналістам, які заходи покарання будуть застосовуватись до тих інтернет-провайдерів, які не будуть блокувати доступ до санкційних російських веб-ресурсів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Зокрема, у відомстві пояснили, члени спеціальної комісії проводитимуть позапланові перевірки інтернет-провайдерів відповідно до тих скарг, які вони отримуватимуть від фізичних осіб. Також, якщо будуть наявні законні підстави, до цих перевірок будуть долучати представників Департаменту кіберполіції. Крім того, співробітники кіберполіції будуть постійно проводити роз’яснювальні роботи стосовно виконання ухваленого президентом Порошенком указу про заборону російських сайтів в Україні.



Варто нагадати, що раніше в РНБО повідомляли, що провайдерів, які будуть відмовлятись від виконання указу, будуть карати. Це буде можливо, коли до українського законодавства внесуть відповідні корективи. Нині над цим законопроектом працює нардеп та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.