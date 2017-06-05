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Названа область Украины с самым большим количеством ДТП
С начала текущего года самое большое количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за плохого качества дорожного покрытия, случилось во Львовской области. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такие данные предоставили в Управлении безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.
В сообщении говорится о том, что с января по апрель 2017 года во Львовской области было зарегистрировано семь подобных ДТП, в которых пострадали 16 человек, а вот на втором месте по количеству ДТП из-за ненадлежащего качества дорожного покрытия оказалась Ривненская область. На третьем месте сразу два украинских региона – Винницкая и Закарпатская области. Следом за ними идут Херсонская, Харьковская, Кировоградская и Киевская области.
В общей сложности, с начала этого года в Украине произошло уже 8,6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 990 человек, еще почти одиннадцать тысяч пострадали. Каждый день в Украине происходят от 80 до 90 ДТП.
Теги: Украина, Донбасс, ДТП, дороги
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