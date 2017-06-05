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Новые планы Рады: как хотят изменить процедуру назначения алиментов

05.06.2017 10:26
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Новые планы Рады: как хотят изменить процедуру назначения алиментов

Народные депутаты Украины направили на подпись президента законопроект, согласно которому сократится время назначения алиментов

С принятием нового закона, для назначения судом алиментов, потребуется лишь 72 часа. Так, в случае, если о доходах отца ничего неизвестно, сумма будет составлять 50% от прожиточного минимума: 700 грн для малышей до 6 лет и 900 грн для детей старшего возраста.

Если же сумма доходов отца известна – сумма алиментов будет составлять четверть его заработной платы.

Также обратим внимание, что максимальный размер алиментов сможет составлять 10 прожиточных минимумов на ребенка – 18 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает упрощение принятия судебного решения о взыскании алиментов. Согласно закону, судом будут учитываться расходы плательщика алиментов, по которым последним не доказано источник происхождения средств для их финансирования, при определении размера алиментов.

Источник: ТСН



Теги: Донбасс, алименты, Верховная Рада
 
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