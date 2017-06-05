Покушение на Осмаева: чеченский доброволец впервые заговорил

05.06.2017 22:20

Чеченский доброволец Адам Осмаев впервые заговорил после совершенного на него покушения

Свои первые слова он «сказал» в Facebook.

Он поблагодарил всех тех, кто переживал за него. «Был момент, когда казалось, что пришло время встретиться с дорогими друзьями, отдавшими жизни защищая родину, будь то на Кавказе или в Украине. Но Всевышний распорядился иначе, и земные ангелы из медиков Киева залечили так, что чуть ли не лучше чем раньше», — пишет он.

Осмаев также подчеркнули, что вскоре будет снова в строю.

Напомним, в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО, которые служили в рядах батальона полиции Киев-2, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина открыла огонь, ранив стрелка.

После этого Окуева рассказала, кто мог заказать покушение на жизнь чеченского волонтера. Также жена Осмаева сообщала о нескольких более ранних попытках киллеров.

Командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев может остаться частично парализованным.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко озвучивал основную версию нападания на волонтера.

Источник: Politeka