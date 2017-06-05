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После безвиза: Украине приготовили свой План Маршалла
Сейчас формируется коалиция для продвижения Плана поддержки экономического развития и благосостояния украинцев
В 1947 госсекретарь США Дж. Маршалл выступил с программой поддержки европейских стран — Планом Маршалла. Об этом факте напомнила нардеп Анна Гопко.
«Начало 2017 — в Сейме Литвы парламентарии выступили с литовским Планом (своеобразным планом Маршала) для Украины, позже на встрече в Мальте представители EPP приняли резолюцию по поддержке плана. Уже в апреле в Вашингтоне делегация парламентариев ВР и литовского Сейма представили видение ответов на вызовы перед Украиной в 2019 году», — сообщила нардеп.
Она отметила, что после получения безвиза, ратификации Соглашения об ассоциации, Соглашения о свободной торговле с ЕС Украине необходимы инвестиции в реальные сектора экономики для создания среднего класса и дальнейшего сдерживания выезда активных украинцев за границу.
«Сейчас активно формируем коалицию друзей Украины для продвижения Плана поддержки экономического развития и благосостояния украинцев. Между прочим, в Германии есть План Маршалла для Африки», — добавила Гопко.
Источник: Politeka.
Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
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