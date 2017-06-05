После безвиза: Украине приготовили свой План Маршалла

05.06.2017 11:15

Сейчас формируется коалиция для продвижения Плана поддержки экономического развития и благосостояния украинцев

В 1947 госсекретарь США Дж. Маршалл выступил с программой поддержки европейских стран — Планом Маршалла. Об этом факте напомнила нардеп Анна Гопко.

«Начало 2017 — в Сейме Литвы парламентарии выступили с литовским Планом (своеобразным планом Маршала) для Украины, позже на встрече в Мальте представители EPP приняли резолюцию по поддержке плана. Уже в апреле в Вашингтоне делегация парламентариев ВР и литовского Сейма представили видение ответов на вызовы перед Украиной в 2019 году», — сообщила нардеп.

Она отметила, что после получения безвиза, ратификации Соглашения об ассоциации, Соглашения о свободной торговле с ЕС Украине необходимы инвестиции в реальные сектора экономики для создания среднего класса и дальнейшего сдерживания выезда активных украинцев за границу.

«Сейчас активно формируем коалицию друзей Украины для продвижения Плана поддержки экономического развития и благосостояния украинцев. Между прочим, в Германии есть План Маршалла для Африки», — добавила Гопко.

Источник: Politeka.