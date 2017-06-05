Главная / Новости / Украина / С грохотом полетели вниз: в Одессе оборвался лифт с женщинами и ребенком.
Последние новости раздела
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Украинская медицина будет частично платной15:50
- Где украинцы работают за границей15:30
- В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили15:07
- Сезонная работа в Украине: преимущества и недостатки14:45
С грохотом полетели вниз: в Одессе оборвался лифт с женщинами и ребенком.
05.06.2017 21:10
В доме на поселке Котовского – крупнейшем жилом микрорайоне в Одессе – вечером, 4 июня, упал лифт.
По словам жителей дома, около 20:15 на восьмом этаже в лифт зашли три человека: Ольга Шамрай с четырехмесячной дочерью Викторией, а также бабушка девочки Елена Шамрай, пишет Думская.
"Сначала лифт спускался как обычно, но в районе второго этажа вдруг послышался резкий грохот, лифт упал в подвал, люди подпрыгнули, испугались. Позвонили в диспетчерскую, погас свет, минут через 15-20 приехала аварийка и вызволила людей", - рассказали соседи.
Уточняется, что обошлось без травм.
Жильцы дома, в котором произошел инцидент, пожаловались, что срок эксплуатации лифта давно истек. Пользоваться им разрешалось до 26 октября 2011 года.
Теги: Донбасс, Одесса, лифт
Читайте также:
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- "Солдатскую мать" заметили в Москве в роли одесситки (ВИДЕО)
- Нардепа Алексея Гончаренко планировали убить
- "Динамо" наказали за неподобающее поведение болельщиков
- Битва за одессита Маркова: экс-нардепа отправили приговаривать в Киев (ФОТО + ВИДЕО)
- В прокуратуре снова взятка, но до размеров "бриллиантовых" прокуроров дотянуть не удалось
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- В Славянске прошла неделя Христианского Палаточного Служения19:45
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"