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Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности

05.06.2017 14:20
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Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности

Силовики рассказали, где ожидать непогоды

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что в Украину идет серьезное ухудшение погоды. В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, в частности Закарпатской и Львовской.

«К концу дня 5 июня в западных, северных и Винницкой областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с, местами град; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Чернивицкий, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях сильные дожди», — говорится в сообщении.

Как писала Politeka, в центре Москвы, в районе Киевского вокзала и Площади Европы, в пятницу, 2 июня, выпал мокрый снег.

Также непогода накрыла несколько регионов Украины, что привело к транспортному коллапсу. Так, в Ровенской области ливень настолько разыгрался и залил все вокруг, что затопил пассажирский автобус. Пассажирам транспортного средства пришлось в буквальном смысле спасаться от наводнения.

Напомним, погода продолжает преподносить жителям Крыма неприятные сюрпризы. На аннексированный Россией полуостров обрушился сильный ливень с градом. Больше всего от стихии пострадал Симферопольский район.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, погода, штормовое предупреждение
 
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