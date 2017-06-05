- Украина должна стать 30-м членом НАТО – первый вице-спикер14:35
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности14:20
- Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе14:05
- Не прошло и пяти лет: крымчане решили устроить Майдан13:40
- Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко13:11
- «Вредитель ФСБ»: нардеп рассказал о готовящейся провокации против Порошенко12:37
- Россия неожиданно начала военные учения у границ Украины и перебрасывает войска в Крым12:25
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Индексация зарплат и пенсий: что ждать украинцам в 2017 году11:39
- Эксперты предупредили об опасных продуктах, продающихся на рынках11:25
Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе
Власти Швейцарии предоставят восточным регионам Украины средства для очистки воды на безвозмездной основе. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr, об этом рассказали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В сообщении говорится о том, что гуманитарную помощь Донбассу передадут из Швейцарской Конфедерации, и сумма достигает одного миллиона 300 тысяч долларов – именно на такую сумму были закуплены материалы и оборудование для очистки воды. В период со 2 по 8 июня в восточные регионы Украины будут отправлены более 1650 тонн химических реагентов, предназначенных для очистки воды.
Речь идет о сульфате алюминия, гипохлориде кальция и других реагентах, которые в настоящее время применяются для очистки воды на водоочистных станциях предприятия «Компания Вода Донбасса». Общую стоимость этой гуманитарной помощи от Швейцарии оценивают в 1,3 миллиона долларов. Напомним, что ранее эксперты неоднократно предупреждали о возможной гуманитарной катастрофе на Донбассе.
Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, вода, очищение
- Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
- Швейцария поможет очистить воду на Донбассе, - Зубко
- Президент Порошенко лучше прежних, но не такой, как мы хотели
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
- Евро-2009. Онлайн-трансляция матча Украина - Швейцария
- В Авдеевке заканчиваются запасы воды14:30
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса09:20
- Жебрівський зробив позитивні прогнози для української вугільної промисловості08:45
- У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе08:25
- Боевики «ЛНР» устроили массовое ограбление местных жителей08:12
- Під Маріуполем ситуація залишається найнапруженішою – штаб АТО 21:10
- ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту біля Первомайска20:50
- В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы19:50
- Найближчим часом військові отримають спортивне обладнання18:50
- В Авдеевке заканчиваются запасы воды14:30
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности14:20
- Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе14:05
- Звезда «Динамо» может возглавить столицу Грузии13:52
- Не прошло и пяти лет: крымчане решили устроить Майдан13:40
- Погубит все: ученый рассказал об изобретении, способном разрушить Россию13:28
- Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко13:11
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Страны Персидского залива и ОАЭ разом ополчились на маленького соседа12:48
- «Вредитель ФСБ»: нардеп рассказал о готовящейся провокации против Порошенко12:37
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Три главных опасности лета11:06
- Чем опасна овсянка, если есть её каждый день09:43
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!09:39
- 10 супер-функций микроволновки, о которых мало кто знает09:10
- Чи справді безпечні чаї на травах?08:55
- Нюансы при выборе косметики, которые должна знать каждая женщина!08:36
- Ці методи врятують вас від стресу07:50
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву