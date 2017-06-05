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У МОЗ просять українців розповісти про жахи медичної системи

05.06.2017 20:55
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У МОЗ просять українців розповісти про жахи медичної системи

Уляна Супрун, яка є в.о. міністра охорони здоров’я, звернулася до громадян України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook з проханням долучитися до флешмобу #вимагаю_медреформу, що набирає обертів в мережі. Про це розповість replyua.net.

Супрун зауважила, що питання медичної реформи є питанням безпеки українців. Саме тому, відзначила міністр, необхідно, аби народні депутати України ухвалили до кінця сесії запропоновані урядом законопроект про нововведення в медичній системі та запровадження реформи. Зазначений флешмоб, в якому українці діляться власними історіями сумного досвіду лікування в лікарнях України, має допомогти згадати парламентарям про реалії української медицини, відмітила Супрун. 

Нагадаємо, 2 травня Нацррада Реформ підтримала проект медичної реформи, що було запропоновано Міністерством охорони здоров’я. За інформацією Супрун, у вівторок, 6 червня, депутати мають вирішити , чи включати зазначений законопроект до порядку денного. Основна відмінність у проекті реформи передбачає, щоб змінити принцип фінансування: надавати кошти не на утримання лікарень, а на надання медичних послуг пацієнтам. 



Теги: Украина, Донбасс, украинцы, медицина
 
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