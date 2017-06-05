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«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ НА ЛЕТНИЕ ПОЕЗДА
Поездов в курортные города станет больше.
Недавно была открыта предварительная продажа билетов на 19 летних поездов. На них пассажиры смогут добраться до мест отдыха. Эти поезда будут ехать в направлении нескольких главных курортных городов Украины, таких как Николаев, Бердянск, Херсон, Одесса и Гениченск.
В Бердянск пассажиры смогут доехать на таких поездах:
- Киев-Бердянск (№ 228) начинает курсировать 2 июня и будет ездить через день до 12 июня, а с 14 июня – каждый день.
- Днепр (Кривой Рог) – Бердянск (№ 472/552/471) будет курсировать с 3 июня по середину сентября через день.
- Поезд № 261/262 из Харькова в Бердянск будет курсировать с 4 июня по середину сентября через день, а поезд №188/187 из Львова в Бердянск через день до начала сентября.
Летние поезда в Геническ будут курсировать по такому расписанию:
- Из Хмельницкого через Киев (№ 282/294) – с начала июня по середину сентября через день.
- Из Днепра через Кривой Рог в Геническ (№ 190/244/189) – через день с 10 июня по 10 сентября.
- Из Ивано-Франковска в Геническ можно будет доехать с 11 июня по 11 сентября через день.
- Из Харькова в Геническ поезда будут ходить до 31 сентября каждый день.
Поезда в направлении Одессы будут ходить по такому расписанию:
- Из Львова в Одессу поезда № 251/252 будет ходить ежедневно до середины сентября.
- Из Харькова в Одессу можно будет доехать с через день поездом № 271/272.
- Поезд № 761/762 Киев-Одесса будет ходить каждый день.
- Сообщение с Мариуполем будет осуществляться через день с 20 июня поездом № 191/192.
В Херсон можно будет доехать:
- Из Киева поездом № 298/297 каждый день.
- Из Харькова поездом № 265/266 через день.
- Со Львова через день поездом № 256/255 через день.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, билеты, поезд, Укрзализниця
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