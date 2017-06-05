«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ НА ЛЕТНИЕ ПОЕЗДА

05.06.2017 17:48

Поездов в курортные города станет больше.

Недавно была открыта предварительная продажа билетов на 19 летних поездов. На них пассажиры смогут добраться до мест отдыха. Эти поезда будут ехать в направлении нескольких главных курортных городов Украины, таких как Николаев, Бердянск, Херсон, Одесса и Гениченск.



В Бердянск пассажиры смогут доехать на таких поездах:

- Киев-Бердянск (№ 228) начинает курсировать 2 июня и будет ездить через день до 12 июня, а с 14 июня – каждый день.

- Днепр (Кривой Рог) – Бердянск (№ 472/552/471) будет курсировать с 3 июня по середину сентября через день.

- Поезд № 261/262 из Харькова в Бердянск будет курсировать с 4 июня по середину сентября через день, а поезд №188/187 из Львова в Бердянск через день до начала сентября.



Летние поезда в Геническ будут курсировать по такому расписанию:

- Из Хмельницкого через Киев (№ 282/294) – с начала июня по середину сентября через день.

- Из Днепра через Кривой Рог в Геническ (№ 190/244/189) – через день с 10 июня по 10 сентября.

- Из Ивано-Франковска в Геническ можно будет доехать с 11 июня по 11 сентября через день.

- Из Харькова в Геническ поезда будут ходить до 31 сентября каждый день.



Поезда в направлении Одессы будут ходить по такому расписанию:

- Из Львова в Одессу поезда № 251/252 будет ходить ежедневно до середины сентября.

- Из Харькова в Одессу можно будет доехать с через день поездом № 271/272.

- Поезд № 761/762 Киев-Одесса будет ходить каждый день.

- Сообщение с Мариуполем будет осуществляться через день с 20 июня поездом № 191/192.



В Херсон можно будет доехать:

- Из Киева поездом № 298/297 каждый день.

- Из Харькова поездом № 265/266 через день.

- Со Львова через день поездом № 256/255 через день.

Источник: http://zi.dn.ua