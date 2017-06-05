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В миграционной службе советуют украинцам не томиться в очередях за паспортом, подождать пару недель пока ажиотаж спадет
Все в ожидании 11 июня, визовой либерализации для Украины, возможностей ездить без виз в страны ЕС. Поэтому необычайный ажиотаж среди украинцев на получение биометрических паспортов продолжается во всех городах страны. Как отметил в эфире «Громадського радио» начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, на сегодняшний день оформлено почти 1 миллион 200 тысяч биометрических паспортов для выезда за границу.
Как сообщил Сергей Гунько, в целом с начала 2015 года, именно в то время было введено биометрические паспорта, уже 3 миллиона 600 тысяч украинцев оформили такие документы. Чиновник отмечает, что ажиотаж сейчас действительно есть, но не все люди, которые приходят оформлять паспорта, точно знают, когда они поедут, делают их «про запас». Поэтому, конечно, миграционная служба советует тем гражданам, которым не нужно сейчас срочно ехать за границу, несколько недель подождать, пока этот ажиотаж пройдет. «Я уверен, что уже в начале июля можно будет оформиться в комфортных условиях, без очередей», – высказал прогноз Сергей Гунько.
Он напомнил, что процедура оформления биометрического паспорта достаточно проста. Чтобы оформить биометрический паспорт, надо иметь внутренний паспорт гражданина Украины, справку из налоговой о присвоении налогового номера (тот, что раньше был идентификационным, а сейчас это номер учетной карточки налогоплательщика) и квитанцию об уплате административного сбора.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, миграционная служба, безвизовый режим, биометрический паспорт
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