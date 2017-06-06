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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ МОЖНО ОФОРМИТЬ В КРАМАТОРСКЕ
В Государственной миграционной службе (ГМС) Краматорска разъяснили, как можно оформить биометрический загранпаспорт в административной столице Донецкой области. В ГМС подчеркивают, что сейчас в Украине выдаются только биометрические загранпаспорта, что повлекло особенности в оформлении документа.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) – это документ, который:
удостоверяет личность;
за рубежом подтверждает гражданство Украины лицу, на имя которого он оформлен;
дает его обладателю право на выезд и въезд из/в Украину.
Оформление документов для выезда за границу осуществляется в соответствии с Законом Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», Постановления Кабинета министров Укрианы от 7.05. 2014 №152 «Об утверждении образца бланка технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительными и уничтожение паспорта гражданина Украины для выезда за границу».
Основания для получения загранпаспорта
Услуга предоставляется по желанию лица.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется детям от рождения сроком на 4 года, гражданам в возрасте от 16 лет – сроком на 10 лет.
Как получить услугу
1. Подать в любое подразделение ГМС независимо от места регистрации (прописки) необходимые документы. В это сделать Краматорске можно по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 11 или ул. Дворцовая, 40-в.
2. Пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук (новшество для биометрических паспортов). Сканирование отпечатков пальцев рук детей осуществляется с 12 лет.
3. Проверить правильность внесения персональных данных о себе в заявлении-анкете, обращая при этом особое внимание на правильность написания своей фамилии и имени и транслитерации, даты рождения и места рождения, и засвидетельствовать своей подписью правильность внесенных в заявление-анкету данных.
4. Обратиться по истечению определенного срока в подразделение ГМС в котором оформляли заявку на загранпаспорт, предоставив паспорт гражданина Украины, и получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Подача заявления
Заявление подается лично или законным представителем.
Необходимые документы
паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);
свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта гражданина Украины лицу, не достигшему 14-летнего возраста);
в случае оформления паспорта лицу, не достигшему 12-летнего возраста, подается одна фотография 10х15;
соответствующий документ с отметкой банка об осуществлении платежа.
Для оформления загранпаспорта лицу, не достигшим 16-летнего возраста, и которое проживает с одним из родителей, дополнительно подается один из следующих документов:
свидетельство о смерти второго из родителей;
решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;
решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;
решение суда о признании второго из родителей недееспособным;
справки о регистрации места проживания ребенка вместе с одним из родителей, который подает заявление-анкету.
выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.
Стоимость оформления биометрического загранпаспорта в Украине составляет:
в 20-дневный срок – 557,32 грн (253 грн админуслуга и 304,32 грн – стоимость бланка);
в 7-дневный срок – 810,32 грн (506 грн админуслуга и 304,32 грн – стоимость бланка).
От внутренне перемещенных лиц требовать справку переселенца для оформления загранпаспорта не имеет права, это не предусмотрено законодательством.
Источник zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, загранпаспорт, биометрический паспорт
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