"Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины

06.06.2017 16:50

Российский газовый концерн "Газпром" заключил с западными партнерами соглашение о дефицитном финансировании проекта "Северный поток-2" на сумму до $6,65 млрд на случай недостаточного привлечения проектного финансирования. Об этом пишет Рейтер.

Согласно данным "Газпрома", срок действия соглашения составит 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов не более 70% общих затрат на проект, ставка по кредиту - EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования.

Финансирование строительства "Северного потока-2" возложено на компанию Nord Stream 2 AG, которая изначально задумывалась как совместное предприятие "Газпрома" и его иностранных партнеров – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. После завершения строительства Nord Stream 2 AG должна стать оператором газопровода.

В конце января европейские компании отказались участвовать в СП из-за позиции Польши, в связи с чем "Газпрому" пришлось выкупить 100% акций компании.

В апреле "Газпром" заявил, что возьмет на себя половину всех расходов, связанных со строительством газопровода. Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в 9,5 млрд евро.