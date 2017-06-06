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Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
Герой нашего сегодняшнего рассказа — Сергей Гащак, заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований.
Он на протяжении многих лет снимает дикую природу возле Чернобыля. Благодаря его работе мир узнал о том, насколько разнообразен животный мир в 30-километровой зоне. Здесь вновь появились редкие краснокнижные виды, которые исчезли в этих краях много лет назад!
В 30-километровой зоне появились даже медведи, которых в здешних краях не было более 100 лет!
Простое увлечение фотографией быстро переросло в научную работу. Несколько раз в год в зону отправляются экспедиции биологов, которые тщательно регистрируют здешних животных.
Сейчас Сергей Гащак с коллегами добивается того, чтобы Чернобыльской зоне присвоили заповедный статус!
Просто не верится, что с тех пор, как из этих краев ушел человек, прошел только 31 год. Удивительно, как быстро природа сумела восстановить жизнь в зоне техногенной катастрофы! Получается, что радиация не так страшна для зверей, как человек...
Источник Офигенно.
Теги: Донбасс, Чернобыль, животные, камера
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