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Украина попала в десятку стран с худшими дорогами в мире
Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.
Организация The World Economic Forum представила свой ежегодный рейтинг стран мира по качеству дорожного покрытия. Специалисты изучили состояние дорог в 144 стране мира и оценивали их по 7-балльной шкале. По данным The World Economic Forum, лучшие дороги в мире – во Франции, эта страна получила наивысшую оценку в 6,5 балла. Второе место заняли ОАЭ, а третье – Сингапур.
В десятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.
Самые худшие дороги – в Молдове: эта страна получила всего 1,5 балла, ведь 40% местных дорог требуют капитального ремонта. Дороги Украины не особо лучше – 137 место.
Ниже нашей страны оказались также Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити. Россия заняла 123 место. Для справки, в прошлом году Украина была 134-ой в рейтинге The World Economic Forum, однако тогда эксперты исследовали только 138 стран.
Источник autocentre.ua
Теги: Украина, Донбасс, рейтинг, дороги
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