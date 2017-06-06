Украина попала в десятку стран с худшими дорогами в мире

06.06.2017 21:50

Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Организация The World Economic Forum представила свой ежегодный рейтинг стран мира по качеству дорожного покрытия. Специалисты изучили состояние дорог в 144 стране мира и оценивали их по 7-балльной шкале. По данным The World Economic Forum, лучшие дороги в мире – во Франции, эта страна получила наивысшую оценку в 6,5 балла. Второе место заняли ОАЭ, а третье – Сингапур.

В десятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

Самые худшие дороги – в Молдове: эта страна получила всего 1,5 балла, ведь 40% местных дорог требуют капитального ремонта. Дороги Украины не особо лучше – 137 место.

Ниже нашей страны оказались также Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити. Россия заняла 123 место. Для справки, в прошлом году Украина была 134-ой в рейтинге The World Economic Forum, однако тогда эксперты исследовали только 138 стран.

Источник autocentre.ua