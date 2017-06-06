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Архив - Украина

Украинская медицина будет частично платной

06.06.2017 15:50
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Украинская медицина будет частично платной

Министерство здравоохранения предупредило, что теперь государство будет оплачивать первичную и экстренную помощь, а также паллиативное лечение. Остальные медицинские услуги будут компенсировать только частично. Об этом говорится в новом законопроекте, который рекомендует Национальный совет реформ.

Объем финансирования трех бесплатных видов медицинских услуг будет определяться Кабинетом министров.

Все остальные виды медицинских услуг гражданам придётся оплачивать частично. В ведомстве считают, что пациенты будут оплачивать, в общей сложности, 13,3% от общего объема финансирования медицинских услуг.

Частично платную медицину планируют ввести с 2018 года. Но для социально незащищенных категорий населения будут предусмотрены льготные условия.

У.Супрун, которая сейчас исполняет обязанности министра здравоохранения, говорит о том, что фактически в стране нет бесплатной медицины. Всем и за все приходится платить.

Теперь же платить граждане будут официально и за те услуги, компенсировать которые у государства не хватает средств. Данная система, как считает парламентарий, позволит людям не разоряться, если они заболели.

Проект может быть принят 8 июня в первом чтении. Окончательное решение вынесут 22 июня.



Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, медицина, услуги, льготы
 
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