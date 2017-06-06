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В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили
Об этом «Первому Городскому» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Как сообщает наш собеседник, отец девочки дал признательные показания, но мать по-прежнему настаивает на версии о пропаже ребёнка. Тело маленькой Амины сожгли в тазу в Николаевской области, туда пара выехала специально.
Семья, в которой воспитывали умершую, – приёмная, считалась очень порядочной. Всего там было восемь детей. По первоначальной версии родителей, отсутствие малышки в автомобиле они заметили утром 3 июня около 6:30 у станции «Кривой Рог - Главный». Девочка якобы на трассе по пути туда просилась в туалет, но села ли она обратно в авто, родные не помнили.
Ребёнок находился на гормональных препаратах, которые должны были решить её проблемы с маленьким ростом. По словам отца, девочка вечером приняла препарат, а утром не проснулась. Чтобы не привлекать внимание соцслужб, родители облили тело бензином, сожгли в тазу в посадке в Николаевской области. Останки положили в пакет и утопили в ближайшем водоёме города. Чтобы объяснить пропажу приёмного ребёнка они решили разыграть версию о том, что Амина потерялась. К поиску малышки привлекли чуть ли не весь город и даже волонтёров.
Сейчас место, где утопили останки ребёнка исследуют водолазы. Найдут ли его – не известно.
Теги: Донбасс, Кривой Рог, дочь, останки
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