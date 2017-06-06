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В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО
В аннексированном Крыму начали работы по бурению скалы, на которой расположен комплекс Ласточкино гнездо. Как сообщает Крыминформ со ссылкой на заместителя директора Ласточкиного гнезда Александра Левина, работы проходят для укрепления обрыва на случай землетрясений.
"Скала – это основа. Поэтому сначала нужно укрепить ее. Сейчас проходят беспрецедентные исследования скалы, после чего реконструируется сам замок", – пояснил Левин.
Сейчас полностью закрыт проход на балконы замка и второй этаж.
"Это связано не с прихотью. Дело в том, что специалисты предупредили: есть возможность события – подземный толчок, который непредсказуем. Должна быть возможность быстро эвакуироваться отсюда", – уточнил замдиректора.
Серьезное землетрясение замок Ласточкино гнездо пережил 90 лет назад – из-за толчка в восемь баллов разрушилась башня, через все здание прошла трещина. Работающие на месте геологи говорят, что до этого в Крыму такой же силы толчки были в XVIII веке. Таким образом, появилась гипотеза о столетнем цикле.
Сейчас специалисты намерены заняться изучением добытых кернов – извлеченных образцов пород. Начало работ на территории дворца-замка намечено на конец нынешнего – начало следующего года.
Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму собираются построить казино возле Ласточкиного гнезда. Якобы появился инвестор, который предлагает создать игорную зону в ЮБК.
Теги: Донбасс, Крым, реконструкция, землетрясение, замок, бурение, скала, Ласточкино гнездо
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