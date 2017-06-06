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В селе на Закарпатье молнии за 20 минут устроили три пожара
Возгорания с интервалом в семь минут произошли в Тячевском районе, еще один дом горел возле Хуста. В Закарпатской области 5 июня прошли дожди с грозами. В результате попадания грозовых разрядов в жилом секторе произошло четыре пожара. Три из них, с интервалом с семь минут, произошли в селе Чумалево Тячевского района.
"Первое сообщение поступило в 11.20 – в Чумалево на улице Комарова загорелась кровля жилого дома. В 11.27 в в том же селе на улице Заводской загорелась крыша еще одного жилого дома, ", – сообщают в ГСЧС.
О третьем пожаре в Чумалево сообщили в 12.03. На улице Борканюка также загорелась крыша дома. Возгорание ликвидировали в 13.35.
В этот же день в 11.50 на территории частного домохозяйства в с. Велятино Хустского района загорелся жилой дом. Площадь пожара составила около 30 кв. метров. Никто из людей не пострадал.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, пожар, Закарпатье, молния
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