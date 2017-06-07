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Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении
Власть точно ведет страну в неправильном направлении, считают 42,3% опрошенных украинцев, 30,2% полагают, что, скорее, власть ведет страну в неправильном направлении. Только 2,8% считает, что власть ведет страну точно в правильном направлении, 15,5% - скорее, в правильном направлении.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социологических исследований "София", такое отношение преобладает во всех регионах Украины. На юго-востоке негативно воспринимают политический курс нынешней власти 79,3%; в центре – 69,6%; на западе Украины – 63,8%.
Президенту Украины Петру Порошенко полностью доверяет только 1,9% опрошенных; скорее доверяют – 15,9%; скорее не доверяют – 27,4%; и совсем не доверяют – 50,7%.
82% совсем не доверяют или скорее не доверяют председателю Верховной Рады Андрею Парубию; 81,9% в той или иной мере не доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову; 81,5% - секретарю СНБО Александру Турчинову.
Верховной Раде полностью не доверяют и скорее не доверяют в целом 89,4%. Кабинету министров в той или иной мере не доверяют – 86,3%. Национальному банку – 86,2%.
Социологи также указывают на низкий уровень доверия к правоохранительным органам: судам в той или иной мере доверяют только 5,9% респондентов; прокуратуре – 9,1%; полиции – 23,3%.
При этом украинской армии полностью доверяют 20,6% и скорее доверяют 34,4% респондентов.
Согласно данным опроса, украинцы негативно восприняли ряд резонансных решений и последних инициатив власти. В частности, 61,2% опрошенных негативно отнеслись к блокированию доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"; 59,7% негативно восприняли попытку установить новый порядок назначения священнослужителей УПЦ; 51,7% отрицательно восприняли намерение внедрить визовый режим с Россией.
В той или иной мере поддерживают торгово-экономическую блокаду неподконтрольных территорий Донбасса 40,2% украинцев. При этом точно не поддерживают или скорее не поддерживают – 46,9%.
Полностью поддерживают или скорее поддерживают установление обязательных квот вещания на украинском языке на телевидении и радио 51,7% опрошенных; негативно это воспринимают – 38,7%.
Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1217 респондентов путем проведения индивидуального интервью по месту проживания, статистическая погрешность не превышает 3%.
Источник interfax.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, опрос, страна
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