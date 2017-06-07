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Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму

07.06.2017 17:05
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Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму

Школа №179, в Голосеевском районе Киева, стала декорацией для съемок американского фильма о женской тюрьме. Как пишет apostrophe.ua с ссылкой на сообщение киевлянки Дарьи Юсуповой на своей странице в Facebook.

"В школе сына снимается фильм. Она играет роль... американской женской тюрьмы. Нужно сказать, весьма неплохо получается. Символично",- прокомментировала киевлянка фото.

Какой именно фильм снимается в киевской школе, пока неизвестно.

Напомним, в феврале 2017 года документальный фильм "Школа № 3", снятый в немецко-украинской копродукции, завоевал "Гран-при" в конкурсной программе категории 14+ на 67-м Международном кинофестивале в Берлине.

Режиссеры фильма - немец Георг Жено и украинка Елизавета Смит. В его основу легла пьеса "Николаевка", поставленная украинским "Театром переселенца".



Теги: Украина, США, Донбасс, фильм, школа, тюрьма, съемки
 
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