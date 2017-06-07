На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери

07.06.2017 18:30

Украинские военные считают, что противник готовится к наступлению. Сегодня подразделения сепаратистов в Луганской области усилили обстрелы, в результате чего семь украинских военных ранены, один – погиб. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО.

"На Луганском направлении количество обстрелов по силам АТО существенно возросло. Начиная с шести часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.

По информации штаба, интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

"Враг активно применяет для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты, один из которых сегодня украинские военные сбили", – отметили военные.

По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками повреждены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.

"По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", – говорится в сообщении.

В свою очередь ТСН со ссылкой на бойцов 53-й отдельной механизированной бригады передает, что под Желобком сейчас идет тяжелый бой. Точной информации о потерях пока нет.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 85 раз, ранения получили восемь бойцов.