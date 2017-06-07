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Переговоры США и России в формате "Нуланд-Сурков": Теффт рассказал о перспективах нового формата дискуссии Вашингтона и Москвы по Украине при Трампе
Посол США в России Джон Теффт заявил, что решение о старте переговорного процесса между Штатами и РФ в формате, который был принят при Обаме (Нуланд – Сурков, - ред.), пока не принято. Об этом он рассказал в ходе круглого стола с представителями российских средств массовой информации, передает "Диалог.UA".
Теффт отметил, что сейчас над этим вопросом работает Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, однако никаких серьезных подвижек в процессе пока нет. Более того, неизвестно, кто может занять место Виктории Нуланд в подобного рода переговорах.
К слову, ранее издание BuzzFeed, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что правительство намерено назначить специального посланника по урегулированию ситуации в Украине, который сядет за стол переговоров с Владиславом Сурковым.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Москва, Вашингтон, переговоры
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