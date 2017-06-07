Порошенко повысил размер алиментов на ребенка

07.06.2017 14:25

Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30 процентов прожиточного минимума, то теперь - 50 процентов. Президент Петр Порошенко одобрил закон об увеличении минимального размера алиментов на ребенка с 30 процентов до 50 процентов от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

На сайте Верховной Рады сказано, что президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Напомним, Рада повысила минимальную сумму алиментов в Украине 17 мая.

Согласно принятому закону, если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50 процентов.

Также законопроект предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка (ранее было прописано, что они принадлежат тому, с кем живет ребенок).

Отметим, задолженность по алиментам в Украине достигла миллиарда гривен. В судах находится 670 тысяч исполнительных производств о принудительном взыскании алиментов.

Источник korrespondent.net