Рада позволит десяткам казнокрадов выходить под залог - Рабинович

07.06.2017 21:10

Из повестки дня сессии Верховной Рады исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и ряд законопроектов о борьбе с казнокрадами. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Я с удивлением узнал, что из повестки дня дивным образом исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и вообще ряд законопроектов по борьбе с казнокрадами. Вот сейчас все следят за “делом Насирова”, а в то же время Рада позволяет десяткам казнокрадов выходить под залог. Это уже стало надежным источником дохода властей предержащих. Посмотрите повестку дня. Куда исчез закончик об отмене залога?", – заявил политик.

По словам Рабиновича, в парламенте лоббируют законопроекты, которые противоречат интересам избирателей.

"Нам пытаются продвинуть пенсионную и медицинскую реформу, снять запрет на продажу украинской земли. Эти реформы являются законами легального уничтожения украинцев. У нас отбирают записанное в Конституции право на бесплатное медицинское обслуживание. Мы будем вести поиск семейных врачей через “Гугл”, что особенно популярно будет, видимо, у пожилых людей. Произойдет уничтожение поликлиник и скорой помощи", — констатировал политик.

Кроме того, Рабинович отметил, что изменить ситуацию возможно только с помощью новых выборов.

"Выход — идти на выборы и перезагружать систему, чтобы потом за кратчайшее время восстанавливать экономику, строить большую, сильную, независимую и нейтральную страну – страну для богатой и счастливой жизни украинцев, а не для Европы, МВФ, России или Америки", - считает нардеп.

Источник apostrophe.ua