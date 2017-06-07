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Рада позволит десяткам казнокрадов выходить под залог - Рабинович
Из повестки дня сессии Верховной Рады исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и ряд законопроектов о борьбе с казнокрадами. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.
"Я с удивлением узнал, что из повестки дня дивным образом исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и вообще ряд законопроектов по борьбе с казнокрадами. Вот сейчас все следят за “делом Насирова”, а в то же время Рада позволяет десяткам казнокрадов выходить под залог. Это уже стало надежным источником дохода властей предержащих. Посмотрите повестку дня. Куда исчез закончик об отмене залога?", – заявил политик.
По словам Рабиновича, в парламенте лоббируют законопроекты, которые противоречат интересам избирателей.
"Нам пытаются продвинуть пенсионную и медицинскую реформу, снять запрет на продажу украинской земли. Эти реформы являются законами легального уничтожения украинцев. У нас отбирают записанное в Конституции право на бесплатное медицинское обслуживание. Мы будем вести поиск семейных врачей через “Гугл”, что особенно популярно будет, видимо, у пожилых людей. Произойдет уничтожение поликлиник и скорой помощи", — констатировал политик.
Кроме того, Рабинович отметил, что изменить ситуацию возможно только с помощью новых выборов.
"Выход — идти на выборы и перезагружать систему, чтобы потом за кратчайшее время восстанавливать экономику, строить большую, сильную, независимую и нейтральную страну – страну для богатой и счастливой жизни украинцев, а не для Европы, МВФ, России или Америки", - считает нардеп.
Источник apostrophe.ua
Теги: Донбасс, депутат, Вадим Рабинович, залог, Верховная Рада, реформы
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