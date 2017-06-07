Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада позволит десяткам казнокрадов выходить под залог - Рабинович

07.06.2017 21:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада позволит десяткам казнокрадов выходить под залог - Рабинович

Из повестки дня сессии Верховной Рады исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и ряд законопроектов о борьбе с казнокрадами. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Я с удивлением узнал, что из повестки дня дивным образом исчезли законопроекты об отмене залога за особо крупные коррупционные преступления и вообще ряд законопроектов по борьбе с казнокрадами. Вот сейчас все следят за “делом Насирова”, а в то же время Рада позволяет десяткам казнокрадов выходить под залог. Это уже стало надежным источником дохода властей предержащих. Посмотрите повестку дня. Куда исчез закончик об отмене залога?", – заявил политик.

По словам Рабиновича, в парламенте лоббируют законопроекты, которые противоречат интересам избирателей.

"Нам пытаются продвинуть пенсионную и медицинскую реформу, снять запрет на продажу украинской земли. Эти реформы являются законами легального уничтожения украинцев. У нас отбирают записанное в Конституции право на бесплатное медицинское обслуживание. Мы будем вести поиск семейных врачей через “Гугл”, что особенно популярно будет, видимо, у пожилых людей. Произойдет уничтожение поликлиник и скорой помощи", — констатировал политик.

Кроме того, Рабинович отметил, что изменить ситуацию возможно только с помощью новых выборов.

"Выход — идти на выборы и перезагружать систему, чтобы потом за кратчайшее время восстанавливать экономику, строить большую, сильную, независимую и нейтральную страну – страну для богатой и счастливой жизни украинцев, а не для Европы, МВФ, России или Америки", - считает нардеп.

Источник apostrophe.ua



Теги: Донбасс, депутат, Вадим Рабинович, залог, Верховная Рада, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх