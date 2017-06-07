Російські окупанти розпродають кримські санаторії

07.06.2017 21:32

Глава Міністерства економічного розвитку підконтрольного Кремлю уряду Криму Андрій Мельников 7 червня анонсував продаж 11 санаторіїв та території півострова, що належали раніше кримському МОЗ.

Як повідомляють 7 червня російські ЗМІ, кримські чиновники сподіваються виручити від продажу близько 1,5-2 мільярдів рублів (від 600 до 900 тисяч гривень – КР).

За словами Мельникова, санаторії, виставлені на продаж, вже десятки разів показували потенційним інвесторам.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, до списку санаторіїв, що кримська влада готують до продажу, увійшли «Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Родина», «Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный санаторий имени Чехова», «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк».

Напередодні депутати Держдуми Росії підготували законопроект, покликаний забезпечити анонімність іноземним інвесторам, що приходять у Крим.

З 2014 року в Криму діє режим санкцій у зв'язку з невизнанням російської юрисдикції на його території українською владою, керівництвом Євросоюзу і США.

Источник krymr.