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Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным

07.06.2017 17:45
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Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным

В КМИСе рассказали, что делает украинцев счастливыми и почему во всевозможных рейтингах счастья мы стабильно располагаемся ближе к концу списка.

Самой счастливой страной 2017 года по версии Института Земли стала Норвегия, где индекс счастья составил 7,537 балла. Это государство по праву считается одним из самых благополучных и развитых по многим социально-экономическим показателям.

Норвегия немного потеснила прошлогоднюю победительницу – Данию – которая в этом году оказалась на второй строчке. Замыкает тройку призеров Исландия.
Украина в данном рейтинге заняла 132 место из 155 с весьма скромными 4,096 баллами. Наши соседи по списку – Камбоджа (129), Судан (130), Гана (131), Уганда (133), Буркина Фасо (134), Нигер (135).

Тем временем Киевский международный институт социологии (КМИС) подготовил презентацию "Факторы счастья и социальная напряженность". В ней, в числе прочего, рассказывалось о том, что влияет на уровень украинского счастья. Оказалось, что основных факторов семь:

1. Здоровье
Уровень счастья находится в прямой зависимости от состояния здоровья: чем человек лучше себя чувствует, тем он счастливее.
2. Возраст
Молодые люди в целом более счастливы, чем люди в "возрасте".
3. Семья и близкие отношения
Удовлетворенность интимными отношениями и семейной жизнью является одним из наиболее значимых показателей счастья в любом возрасте. Уровень счастья среди тех, кто не в браке либо потерял партнера, значительно ниже.
4. Уровень материального благополучия
На этом этапе известная поговорка "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным" полностью подтвердилась. Люди, ощущающие свое материальное благополучие, в целом гораздо счастливее бедных.
5. Образование
Высшее образование увеличивает вероятность удовлетворенности жизнью и того, что человек будет себя чувствовать более счастливым.
6. Работа
Удовлетворенность своей работой (речь идет как о виде деятельности, так и об оплате) является важным условием счастья.
7. Возможности для самореализации

На ощущение счастья влияет не только нынешнее состояние дел и прошлые достижения, но и наличие перспектив и ожидания от будущего.

Источник kp.ua



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, богатство, бедность, счастье, больные
 
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