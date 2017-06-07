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Украинские богачи стали активно бронировать автомобили
Разгул преступности в стране заставляет украинцев перестраховываться. Эксперты констатируют: состоятельный граждане начали усиленно интересоваться бронированным транспортом, пишет UBR.
Как рассказала специалист отдела маркетинговых коммуникаций международного центра интернет-торговли Allbiz Мария Разумная, в прошлом году спрос на бронированные авто и технику вырос в 2,7 раза. В этом году динамика сохраняется. "Появились даже заказы из США, хотя 97% спроса обеспечивает внутренний рынок", — рассказала Разумная.
Стабильный интерес к защищенным авто подтвердили и сами компании, занимающиеся бронированием. Хотя там и отмечают, что покупать новые и дорогие "гражданские" машины стали меньше.
"В лучшие годы продавали до 15-20 бронированных легковых автомобилей в год, сейчас — примерно в 2 раза меньше. Стоимость автомобилей — порядка 550-650 тыс. евро", — рассказал заместитель генерального директора по продаже легковых автомобилей компании "АвтоКапитал" Вячеслав Дядченко.
Основные заказчики гражданских бронемашин в Украине — это бизнесмены, охранные агентства, компании автопроката и прочие юрлица. Конечного пользователя продавец, как правило, не знает. Многие политики заказывают автомобили для себя через подчиненных, а генералам машины закупают на гостендерах. А вот звезды шоу-бизнеса тратиться на "доспехи" не привыкли.
Везут автомобили зачастую с Дальнего Востока, а более дорогие — из Европы и Канады. По понятным причинам наблюдаются трудности с поставками автомобилей из РФ, так как российские производители используют базовые модели российской сборки, вин-код у них также российский и они не соответствуют стандартам Евро-5.
Дорогое удовольствие
В Украине есть около десятка производителей, работающих в данном сегменте. Но часто украинцвы из соображений безопасности выбирают известные иностранные конторы с хорошей репутацией и нужными сертификатами. А вот для военного сектора работают отечественные умельцы.
Бронировка может быть как заводской, так и сделанной уже после покупки авто, в специализированной фирме. Но зачастую бронируют не весь автомобиль, а только его части (кабина водителя, дверь пассажира).
Бронированная техника делится на несколько категорий:
автомобили для перевозки ценностей (больше известные как инкассаторские);
автомобили на базе списанной армейской бронетехники (БРДМ, БТР);
автомобили для перевозки охраняемых лиц.
По словам президента Ассоциации траблшутеров Сергея Креймера, на сегодняшний день объем рынка составляет примерно 2 тыс. машин в год. Причем, спрос растет в геометрической прогрессии. В 2014 г. рынок оценивался в 500 автомобилей, в 2015 г. — уже в 700-800, а в 2016 г. спрос вырос на 1000-1200 автомобилей.
Как рассказали в одесской охранной компании, точный объем рынка оценить сложно — все, кто имеет возможность содержать защищенный автомобиль и парк машин сопровождения — их уже имеют и лишь время от времени обновляют его. Разумеется, информация о замене, обслуживании или ремонте защищенного автомобиля — закрытая, и ее утечка может существенно ударить по репутации компаний.
Представительские автомобили и машины сопровождения бронируют по индивидуальным заказам в специализированных тюнинг-ателье. Некоторые такие ателье имеются при заводах-производителях.
Цена автомобиля зависит от нескольких факторов: стоимость базы, уровень бронирования, бренд производителя капсулы, наличие дополнительных пожеланий у заказчика.
Например, базовая версия Toyota Camry с уровнем защиты В-6 стартует от 130-170 тыс. долларов в зависимости от производителя. Стоимость базовой версии Toyota Land Cruiser с уровнем защиты В-6 начинается от 210 тыс. долларов. Инкассаторские фургоны обычно обходятся банкам от 50 тыс. долларов.
Стоимость самой бронировки во многом зависит и от "рельефа" автомобиля, насколько выгнут корпус машины.
"Если бронировать по хорошему классу, то стоимость будет равна примерно цене самого автомобиля. К примеру, проще всего забронировать джип, например, "Кубик" от Mercedes, потому что он действительно квадратный, а вот броня для Camry может стоить и вдвое дороже", — рассказал начальник отдела развития НПО "Практика" Сергей Вилков.
Готовые экземпляры компании отгружают в течение 10-14 дней. Но индивидуальный заказ можно ждать и больше года.
Сервис с доплатой
Обслуживание бронированного автомобиля также обойдется дороже, чем обычного. Как минимум, потому, что регламентные работы нужно проводить чаще. А разница в стоимости индивидуальна для каждого автомобиля.
Основная проблема — это работа с деталями, которые находятся за защитными панелями. Если производитель использует собственные ноу-хау для крепления данных панелей, то для доступа к масляному фильтру и сливу масла может понадобиться от 3 до 5 часов и столько же на обратную сборку.
Так как многие производители не предоставляют инструмент для сервисных центров, это создает огромные проблемы в обслуживании и нередко делает его стоимость космической.
Самыми недорогими расходниками являются резина, тормозные колодки, амортизаторы и пружины, а также остекление. Комплект резины на Mercedes S-класса может обойтись в 20 тыс. евро. Все зависит от конфигурации конкретного автомобиля и возможностей СТО по заказу таких запчастей.
"Стоимость может увеличивать если было затрачено больше нормо-часов. Например, если по регламенту процедура занимает 0,6 нормо-часов, а с бронированным авто это заняло 0,8 нормо-часов, то цена, соответственно, будет большей", — отметил управляющий автосервиса полного цикла "Гарант-Автотехник" Евгений Синянский.
Теги: Украина, Донбасс, бронирование, автомобиль
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